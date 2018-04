Facelift voor Mercedes CLA en CLA Shooting Brake

Door: BV

De CLA en CLA Shooting Brake doen het goed. En dat betekent dat de sedan - sorry, vierdeurs coupé - en break wel worden opgefrist, maar gewoon heel erg herkenbaar blijven. Kleine aanpassingen zijn er. Andere velgen, nieuwe bumpers, een gewijzigde grille… andere kleurtjes… niet veel meer. En een truc die het altijd doet: meer chroom. Als je dat wil tenminste. Er zijn ook een handvol nieuwe extra’s. De belangrijkste: LED-koplampen.

Aan de binnenkant

Het interieur wordt getrakteerd op nieuwe stoffen en ledersoorten en een slanker infotainmentsysteem met een schermdiameter van 8”. Het instrumentarium werd een klein beetje herwerkt en ook hier zijn er andere sierlijsten.

De motoren

We starten met de diesels. Eerst is er de 1.5, afkomstig van Renault, met 109pk. Daarboven zit meteen een 2,1l die 136pk of 177pk sterk is. Benzines zijn een 1.6 met 122 of 156pk en een 2-liter waar achtereenvolgens 184, 211, 218 en zelfs 381pk uit wordt genepen.

Wanneer komt de vernieuwde Mercedes CLA?

Het model debuteert later deze maand op het Autosalon van New York. En deze zomer staat hij bij de dealer.