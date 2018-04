Dit zijn de nieuwe F1-regels

Spanning in de Formule 1, die was er ooit, maar is sinds 2014/2015 ver te zoeken, toen werd er overgestapt naar hybride turbomotoren . Kleine aanpassingen aan de regels moeten het weer allemaal wat spannender maken. Maar of een veranderde kwalificatie of een nieuwe bandenset morgen bij de start van het nieuwe seizoen in Australië soelaas zullen brengen, dat is nog maar de vraag.