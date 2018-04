Bewezen: Porsche-rijden is verslavend

Door: BV

Een neuromarketing- en onderzoeksbureau (ja, dat bestaat) uit Amsterdam onderzocht het effect van rijden met een Porsche op het menselijke brein. En wat blijkt? Een Porsche activeert dezelfde delen in onze hersenen als pakweg koffie, chocolade of seks.

Je kan verslaafd raken

21 Porsche-rijders werden door Prof. Dr. Victor Lamme, die verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam onder een fMRI-scanner gelegd en filmpjes van verschillende auto’s getoond, naast beeld van verslavende stimuli. Uit de metingen blijkt dat alle verslavende middelen een belangrijk genotscentrum in het brein activeren. En beeld van de Porsche doet net hetzelfde. De conclusie is dan ook duidelijk: je kan verslaafd raken aan het rijden in één van de Duitse sportwagens.

Het onderzoek onderwierp geen liefhebbers van andere auto’s om na te gaan of die hetzelfde effect hebben op hun bestuurder. De rekening werd immers door Porsche betaald. Maar als je graag met - we zeggen maar wat - met een oude Mercedes SL rijdt, heeft die misschien wel hetzelfde effect.