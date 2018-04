Is dit de ultieme Rent-a-racer?

Door: BV

Autoverhuurder Hertz heeft een lange traditie in de verhuur van sportieve auto’s. Vijftig jaar geleden al, in 1966 dus, toverde het bedrijf het Rent-a-Racer programma uit de mouw. Daarvoor kocht het bedrijf destijds Ford Mustangs aan die allen voorzien waren van een specifiek kleurenschema. En die verjaardag wordt gevierd.

Shelby Mustang GT-H

Met deze Shelby Mustang GT-H. De H staat uiteraard voor Hertz. Het bedrijf heeft er 140 van besteld die je in de VS kan huren, als je er tenminste snel genoeg bij bent. Het hart is een 421pk sterke hoogtoerige V8. En weerom zijn ze gehuld in een gitzwart koetswerk met gouden striping. Ideaal voor een Amerikaanse roadtrip. De Route 66 bijvoorbeeld.