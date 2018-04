Mazda MX-5 RF is mossel noch vis

Door: BV

Op het Autosalon van New York debuteert Mazda deze MX-5 RF. De twee extra lettertjes staan voor Retractable Fastback. Het is de variant die de coupé met stalen vouwdak van de vorige generatie moet vervangen.

Eigenlijk een Targa

De naam is een beetje bij het haar gegrepen, omdat het in elk geval niet het Fastback-gedeelte is dat wegklap. Het gaat om een dakpaneel dat wegklapt, samen met de achterruit. Meer de formule van een targa dus. Al is uit de plaatjes wel duidelijk dat de hele koffer in omgekeerde richting opent om het dak te parkeren.

Het is een huzarenstukje om de mechaniek in te bouwen in een auto die zo strak om z’n inzittenden zit en erg compacte afmetingen heeft (de jongste generatie Mazda MX-5 - waarvan je hier de details vindt - is zelfs kleiner dan de vorige), maar dat gebeurde niet zonder toegevingen te doen. Echt elegant kan je de oplossing van de Japanners niet noemen. Niettemin hoopt Mazda met deze toevoeging aan het aanbod, het totale verkoopsvolume op te krikken. Niet iedereen is immers tuk op een stoffen klapdak.