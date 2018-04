Dit is de nieuwe Subaru Impreza

Door: BV

De architectuur van de nieuwe Impreza, die konden we eerder al bestuderen. De nieuwe modulaire bodemplaat moet meer agiliteit, comfort, veiligheid en rijplezier bieden. Van de derde claim zijn ze bij voorbaat zeker, maar al het andere moet natuurlijk nog blijken. Dat de Impreza groter wordt, doet alvast het beste vermoeden voor het comfort. De groeischeut is echter niet al te gek. Er komt zo’n 4cm bij in de lengte en 3cm in de breedte. De hoogte wordt daarentegen een tikkeltje minder. Een centimeter. Kwestie van de aerodynamica te optimaliseren.

Impreza Sport

Subaru beweert dat het nieuwe platform zo maar eventjes 70% stijver is dan voorheen. En dat het de koets de helft minder laat overhellen in bochten. Daarnaast komt er een sportvariant - gewoonweg Impreza Sport genaamd - die een aangepaste ophanging zal combineren met nog meer elektronische hocus pocus om de bestuurder een meer dynamisch gevoel te geven.

2-liter boxermotor

Bij z’n voorstelling op het Autosalon van New York, wordt de nadruk nog uitsluitend gelegd op de Amerikaanse motoroptie. Dat is een 2-liter viercilinder boxermotor. Die is slechts marginaal sterker dan voorheen: hij wekt 152 in plaats van 148pk op. Tenminste, tot er ook turbo-versies voorgesteld worden.

Twee smaken

Subaru heeft de nieuwe Impreza meteen in twee smaken voorgesteld. Als vier- en als vijfdeurs. Die laatste is vooral gericht op ons continent. Maar hoewel de vormgeving is aangescherpt, is het nu toch niet meteen een spannend ogende auto geworden. De specificaties lezen ook meer als een oproep tot de ratio dan tot het hart. Meedraaiende koplampen, een actieve cruise-control, een knie-airbag voor de bestuurder, dodehoekwaarschuwing… Je zou er bijna van vergeten dat in het interieur ook nog een tweede schermpje zit bovenaan de middenconsole dat vaag doet denken aan de set wijzertjes in rally-auto’s. Er sijpelde dus toch een beetje van het verleden in de auto door.