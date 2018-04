Motor kan uitvallen bij 177.000 VW Passat

Door: ADD

In dieselgate-tijd wordt Volkswagen ook nog eens met een omvattende terugroepactie van de Passat geconfronteerd. Wereldwijd moeten 177.000 Passats die gebouwd zijn in 2014 en 2015 door problemen met het elektrische systeem in de motor terug naar de garage. Een connector die in bepaalde gevallen niet op de juiste plaats zit, kan leiden tot het uitvallen van de motor.

Geen veiligheidsrisico

Een VW woordvoerder bevestigde het nieuws gisteren. Hoeveel van de 177.000 Passat er in ons land rondrijden, is voorlopig nog niet bekend. In het ergste geval kan het probleem er ook voor zorgen dat de lichten doven. Maar het verlies van de rem- en stuurbekrachtiging is niet in die mate dat de terugroepactie acuut relevant is voor de veiligheid. De getroffen eigenaars zouden voorlopig met hun auto kunnen blijven rijden, al mag de herstelling niet op de lange baan geschoven worden.

VW meldt dat het alsnog geen weet heeft van ongevallen die aan het probleem te wijten zijn.