​Chauffeur verklikt door eigen dashcam

Voor een dronken 34-jarige eindigde de joyride met de niet-rijklare, getunede auto van zijn moeder in de beek. Extra pech voor de man: zijn dashcam nam alles op.

Dom, dommer, domst

De Duitser had wekenlang gesleuteld aan de auto van zijn moeder en ging zaterdag een proefritje doen. Wat echter illegaal was, want de auto mocht niet de openbare weg op. Zowel de bumper als de voorruit ontbraken nog. Een tuningbox dreef de prestaties de hoogte in. Om het nog erger te maken: de bestuurder was bezopen.

Op een bochtige weg verloor de man de controle over het voertuig. Hij ging te snel een bocht in, kwam tegen de rand van de weg terecht en tuimelde vervolgens van een ca. 3m diepe helling naar beneden, waar hij net voor de beek tot stilstand kwam. De hobby-tuner bleef ongedeerd, maar de auto werd zwaar beschadigd.

Geen excuus

Zijn dashcam hielp politie ontzettend bij het onderzoek. De camera had de hele rit namelijk haarfijn vastgelegd.