​Coole patina Porsche 911 GT3 RS

Deze 911 GT3 RS lijkt een lange carrière in de motorsport achter de rug te hebben. Lijkt, want het is een nagelnieuw exemplaar dat folie draagt.

Het Zweedse bedrijf Wrapzone bracht op alle koetswerkdelen film aan. Het materiaal voor de 911 komt uit Frankrijk, het ontwerp uit Florida. Designer Scott Kepple ontwierp de graphics voor de Elfer.

Met Martini-strepen en edelroest

Naar de inspiratiebron hoeven we niet lang te zoeken. Als sinds 1963 sponsort Martini Porsche in de autosport. Kepple liet het ganse verouderen, tekende vuil en modder op de witte lak, vervaagde de rood-blauwe racing stripes en liet spatborden en side skirts roesten. In het echte leven zou een GT3 RS op leeftijd er nooit zo cool kunnen uitzien. Carbon heeft namelijk niet de neiging te roesten...