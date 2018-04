​Zo gaat Opel schadelijke stoffen te lijf

Door: ADD

In het kielzog van Volkswagens uitstootschandaal doken er regelmatig ook beschuldigingen tegen andere autofabrikanten op. In ons land beschuldigde de VRT Opel van gesjoemel. De constructeur ontkende echter in alle toonaarden en kondigde aan op de "vertrouwenscrisis" te zullen reageren. En die reactie is er nu, Opel maakte gisteren de eerste concrete maatregelen bekend.

Reëlere cijfers

Al binnen een paar maanden wil Opel naast de verplichte verbruikscijfers, ook waarden vrijgeven die bepaald werden volgens de WLTP-cyclus. Die wordt in de toekomst de norm en zal nauwer bij het effectieve rijgedrag van de klanten aanleunen.

Beginnen doet Opel met de Astra, waarvan de cijfers in juni op een speciaal daarvoor ontwikkelde internetsite bekend gemaakt zullen worden. Het WLTP-verbruik van de andere modellen zal in de loop van het jaar volgen.

Ook PSA Peugeot Citroen kondigde trouwens al aan de WLT- waarden te zullen vrijgeven voordat ze verplicht worden.

SCR vanaf 2018 voor alle modellen

Daarnaast wil Opel de kloof dichten tussen de uitstoot van stikstofoxide in het labo en de uitstoot van stikstofoxide op de weg. Daarom kondigt de dochteronderneming van GM een pakket maatregelen in drie fasen aan.

Vanaf juni 2016 krijgen 57.000 al uitgeleverde Zafira Tourer, Insignia en Cascada een “Euro-6-SCR-katalysator. Selective catalytic reduction (SCR) zorgt ervoor dat de gassen die ontstaan bij een verbrandingsproces van stikstofoxiden (NO x ) ontdaan worden.

Vanaf augustus 2016 zijn de nieuwe auto’s aan de beurt en begin 2018 wil Opel al hun voertuigen met een dieselmotor uitrusten met een SCR-katalysator. Nadeel van zo’n SCR is echter de hogere kostprijs en de noodzaak om AdBlue toe te voegen om het chemisch proces in gang te zetten. En dus is er een extra tank nodig.

Tot nu toe gebruiken de meeste fabrikanten de dure SCR-technologie alleen voor grotere motoren. Toch staat vast dat de SCR-technologie optimaler is om de uitlaatgassen te zuiveren dan de meeste andere methoden. Tot nu toe is PSA de enige constructeur die de SCR-katalysatoren consequent inbouwt.

Diesel moet concurrentieel blijven

Opel lijkt daar dus verandering in te willen brengen. “Het gaat het er niet alleen om het vertrouwen terug te winnen”, aldus Opel CEO Karl-Thomas Neumann gisteren. "We hebben het ook over een strategie om de concurrentievoordelen van de Europese auto-industrie in de dieseltechnologie te handhaven."