Kost een occasie BMW M3 nu al 3x zoveel als een nieuwe?

BMW verkoopt je een nieuwe M3 vanaf € 78.700. En je kan ervan uitgaan dat een gebruikt exemplaar onder die prijs blijft. Maar er is natuurlijk een punt waarop een occasie een klassieker wordt. En bij de eerste generatie M3 - de E30 - ligt dat punt al achter ons. De eerste M3 - nog een atmosferische viercilinder - wordt al langer als een verzamelobject aanzien. Dat drijft de prijs natuurlijk op. Een goede kost al eventjes evenveel als een nieuwe. Maar een veelvoud? Dat is nieuws, tenzij je het over deze knotsgekke BMW M3 met V12 hebt natuurlijk.

Net geen 200.000 dollar

In de VS staat nu deze M3 E30 te koop. Een beetje een sleeper zullen we zeggen, want bij de aankoop werd niet al te gek gedaan. Er zit wel een lederen interieur in, maar dat is het dan ook. Hij zou niet vaak gebruik worden. Tussen 1991 en nu werden er slechts 10.000km mee verreden. Hij deed wel dienst als pace car voor een lokaal racecircuit, dus de kans is groot dat de remmen en banden al eens vervangen zijn. Wie ‘m wil, maakt als de bliksem $ 199.000 over.