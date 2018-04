Volgas over de Nürburgring: het mag weer

Door: BV

Halverwege vorig jaar kwam de nog nieuwbakken Nürburgringdirectie op het idee om een snelheidslimiet in te voeren op bepaalde delen van de omloop. Die beslissing werd genomen na een ongeluk (waarover hier meer), maar stuitte op een flinke dosis kritiek. Want is zo hard mogelijk proberen gaan niet het bestaansrecht van een gesloten omloop?

Aangepast

Inmiddels werden enkele aanpassingen aan het 20km lange circuit uitgevoerd. De afsluiting is op enkele gevaarlijke plaatsen verbeterd, maar er is ook aan het circuit zelf gesleuteld, met meer asfalt en minder oneffenheden. Daardoor mag je elk ronderecord dat tot op heden gevestigd is, weer meteen de deur uit gooien. Vanaf nu zal het anders zijn. Het gaspedaal vloeren mag nu wel weer.