In de rij staan voor nieuwe Tesla Model 3

Door: BV

Sommige ouders gaan kamperen om hun kinderen in te kunnen schrijven in de school naar keuze, maar je kan het ook doen om aan de nieuwe Tesla Model 3 te geraken. Of toch om bij de eerste te zijn. Vandaag al waren er bij verschillende Tesla-toonzalen wereldwijd lange wachtrijen. Vanaf vandaag kan je immers de Tesla Model 3 bestellen als je € 1.000 achterlaat.

Als je zit te kamperen voor de schoolpoort weet je tenminste waarom je er exact staat. De Tesla Model 3 wordt pas vrijdagmorgen 1 april onthuld. Niemand weet hoe hij eruit ziet, hoe groot of ruim hij exact is, wat de prestaties precies zijn en zelfs niet wat hij kost. Er wordt geschat op een bedrag tussen € 30.000 en € 40.000. Wat wél zeker is, is dat je lang zal moeten wachten. Niet voor 2017 worden de eerste exemplaren in Europa verwacht.

Tesla zal morgen tijdens de voorstelling al trots melden hoeveel orders het al op zak heeft voor z’n nieuwe model. Autobedrijven pochen graag met het aantal klanten dat ongezien en ongetest auto’s koopt. Voor de klant zelf, die zo’n investering aangaat zonder degelijk geïnformeerd te zijn, is het heel wat minder flatterend.

En de Tesla Model 3? Die ontdek je morgen op Auto55.be.