Dit is de Tesla Model 3

Door: BV

Tesla heeft deze morgen definitief de eerste gegevens en beelden van de Model 3 vrijgegeven (waarom het model die naam kreeg ontdek je hier). Het gaat om de kleinste, meest betaalbare model van Tesla.

En het model dat ook het hoogste volume moet draaien. Met de Model 3 moet het nog nieuwbakken Amerikaanse merk aantallen halen die het bedrijf rendabel kunnen maken. Maar - en dan komen we meteen bij één van de voornaamste conclusies van de eerste kennismaking - dat duurt nog wel even. Er werd al aangenomen dat de Model 3 ten vroegste eind dit jaar in productie zou gaan. Maar het wordt nog een jaar later. Dat betekent dat er voor 2018 wellicht geen exemplaar op Europese bodem te vinden is. Tesla-baas Elon Musk had voor de aandeelhouders echter al het ideale tegengif klaar. Tijdens de 24 uren voor de lancering betaalden niet minder dan 115.000 mensen al een voorschot voor de auto. Zonder te weten hoe hij eruit zag of wat hij kon doen. Zoals verwacht werden die cijfers in de persconferentie verweven.

Tesla maakt geen trage auto’s

De Model 3 dan. Die krijgt ruwweg dezelfde afmetingen als een Audi A4 of BMW 3-Reeks. En hij krijgt ook dezelfde prijs. Tesla bevestigde dat de instapversie in de VS te koop zal zijn voor $ 35.000. Aan boord moet plaats zijn voor vijf inzittenden en hun bagage, al geeft Tesla nog geen concrete cijfers over afmetingen of koffervolume. En het doet dat overigens ook niet als het om de prestaties gaat. Maar het belooft wel dat geen enkele Model 3 langer dan 6 seconden zal doen over de honderdsprint. “Tesla maakt geen trage auto’s” zei Musk daarbij.

De autonomie heeft Tesla wél bekendgemaakt. Die bedraagt geen 500km, zoals wel eens werd gesuggereerd, maar 320km. Versies met een groter rijbereik en betere prestaties komen later wellicht.

Vormgeving

Je ziet meteen dat het een Tesla is. Maar de 3 is niet zomaar een gekrompen S. Wat het meest opvalt is het ontbreken van een grille. Zelfs geen vals exemplaar, zoals op de Model S. Het is tenslotte een elektrische auto. Het smoelwerk heeft van ver wat weg van een Porsche Panamera, wat we wijten aan de inplanting en de vorm van de koplampen. De flanken hebben dan weer erg veel van z’n grote broer.

Aan de binnenkant alvast één opvallend gegeven: er zitten geen instrumenten voor de bestuurder. Je krijgt alleen een (groot) centraal display. Dat heeft geen verticale oriëntatie zoals bij de twee eerste modellen van het merk, maar een horizontale.

Definitief?

Tesla stelt de Model 3 voor als een productieversie, maar je houdt er best rekening mee dat niet alle details al vast liggen. Zo waren er op het lanceerevenement auto’s met twee verschillende soorten (verzonken) deurklinken. Anderhalf jaar voor de marktintroductie kan het bedrijf nog heel wat kleine aanpassingen doorvoeren.