Continental GT Speed 2016 spat in kleur

Door: BV

Bentley heeft de Continental GT Speed vernieuwd. Wat je daarvan moet onthouden? Dat hij nu 7pk en 20Nm sterker is misschien? Niet dat dat bij zo’n kolos veel verschil uitmaakt. Met 642pk en 840Nm doet hij er 4,1 seconden over om de 100 aan te tikken. Eén tiende flukser dan voorheen. Z’n top blijft met 331 km/u helemaal ongewijzigd.

Black Edition

Een Black Edition is ook nieuw. En daarbij horen… heel wat kleurtjes. Specifiek voor deze versie is immers de mogelijkheid om een reeks koetswerkdetails uit te laten voeren in contrastkleuren, naast aardigheidjes als een specifieke velgenset. En je kan die spat kleur ook in het interieur doortrekken als je aan de sierlijsten in carbon niet genoeg hebt.