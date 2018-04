​Brommobielen zijn levensgevaarlijk

Door: ADD

De crash test organisatie EuroNCAP heeft in zijn laatste testronde vier brommobielen onder de loep genomen. Het resultaat? Alle modellen zijn volgens de criteria van de organisatie zeer onveilig. Al moeten we er wel bij zeggen dat die criteria opgesteld zijn voor ‘echte’ auto’s. Feit blijft dat de inzittenden van zulke voertuigjes onvoldoende beschermd zijn.

Vier onvoldoendes

Twee jaar geleden had Euro NCAP al eens een soortgelijke test uitgevoerd met vergelijkbare resultaten. Sindsdien is er volgens de testers echter weinig veranderd. De modellen Aixam Crossover GTR, Bajaj Qute en Microcar M.Go Family kregen elk slechts één van de vijf sterren. Alleen de Chatenet CH30 deed iets beter, hij ontving twee sterren.

Er zijn maatregelen nodig

Euro NCAP heeft het in zijn verslag over fundamentele problemen in het segment. Ten opzichte van 2014 zijn er bij sommige modellen weliswaar kleine verbeteringen vastgesteld, maar het totale resultaat blijft erg bedenkelijk. De organistaie dringt bij de producenten en bij de overheid dan ook aan om actie te ondernemen. De brommobielen vallen, zoals ook quads, meestal in de voertuigcategorie L6e of L7e. En daar gelden minder streng eisen dan in de autoklasse M.

Airbag als marketingtruc

Naast de te zwakke koetswerkstructuur leidt ook het gebrek aan veiligheidsuitrusting tot de slechte resultaten. In auto’s verplichte veiligheidsvoorzieningen zoals airbags en gordelspanners vind je normaalgezien in de brommobielen niet terug. De airbag die je optioneel in de Microcar M.GO Family kan krijgen is volgens de testers niet doeltreffend en ze zien het dan ook meer als een marketingtruc.

Klein hoeft niet onveilig te zijn

Maar dat het ook anders kan, bewees volgens de organisatie de Toyota iQ. De 3+1-zitter is even klein, maar haalde ooit bij hetzelfde testcriteria wel vijf sterren.

Duur in aankoop

Gunstig zijn de autootjes niet. De net geteste Crossover van marktleider Aixam met een dieselmotor is er bijvoorbeeld pas vanaf € 14.720.