​Dochter Paul Walker krijgt miljoenen

Door: ADD

Roger Rodas, de bestuurder van de Porsche waarin hij samen met Fast&Furious-ster Paul Walker in 2013 verongelukte, draagt deels schuld aan de dood van de acteur. En daar wordt Walkers 16-jarige dochter niet armer van. Een rechter besliste namelijk dat er uit Rodas' nalatenschap 10,1 miljoen dollar smartgeld naar haar moet.

Porsche heeft meer geluk

Porsche kan daarentegen volgens een andere rechter dan weer niet verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van Walker en Rodas. Er zou Porsche geen "onweerlegbaar bewijs" ten laste kunnen gelegd worden. Rodas' weduwe had de constructeur beschuldigd dat de Carrera GT veiligheidsgebreken had. De tank had bij de crash niet mogen scheuren en ook met de gordels zou er een probleem geweest zijn.

Ook Walkers vader en zijn dochter hebben Porsche aangeklaagd, maar daar heeft de rechtbank nog geen oordeel over geveld. Beiden zijn er eveneens van overtuigd dat betere veiligheidsvoorzieningen in de Carrera GT Paul Walkers leven hadden kunnen redden.

Veel te snel

In het ongeluk had Walkers vriend Rodas de controle over de Porsche Carrera GT verloren. Na verschillende onderzoeken kwamen de gerechtelijke instanties in 2014 tot de conclusie dat de auto zo'n 100 in plaats van de voorgeschreven 45 mijl per uur reed (omgerekend: 161 i.p.v. 72 km/u). Aan de Carrera GT vonden ze geen constructiefouten. Volgens Porsche is dus enkel en alleen Rodas verantwoordelijk voor het ongeval.