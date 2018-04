​Twee derde flitspalen is leeg

Door: ADD

Langs de Vlaamse gewestwegen staan er exact 1.393 flitspalen. Dat er niet in elk van hen een camera zit, is oud nieuws. Maar hoeveel het er exact zijn, dat wisten we nog niet. En de cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vrijgaf, zijn best verrassend. Niet meer dan 435 van de palen beschikt over een flitscamera. Met andere woorden: slechts één op de drie flitspalen flitst effectief.

Het is maar normaal

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is dat een bewuste keuze. Zij baseren zich op een grondige kosten-batenanalyse. Woordvoerster Ilse Luypaerts motiveert als volgt: “Chauffeurs kunnen niet weten of er een camera in een flitspaal zit, waardoor het afschrikeffect gegarandeerd blijft. Ook is met de politiediensten – die onze flitsapparatuur bedienen – afgesproken dat de camera’s geregeld verhuizen, waardoor elke flitspaal geregeld wel degelijk. Ook in onze buurlanden is een ver­houding van één camera per drie à vier flitspalen gebruikelijk.”