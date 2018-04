Een extra lange trage Audi A8L

Door: BV

Extended, heet dat dan. Je moet hem naast de Mercedes S-Klasse Pullman plaatsen. 3,12 meter tussen de twee assen, een glazen dak van zo maar eventjes 2,4 meter lang en zes duren.

Luxe

Hij dient niet om plat in te gaan liggen, deze A8 L. Er is wel degelijk plaats voor zes inzittenden en niet de gebruikelijke vier. Niet dat je er inzit als sardientjes natuurlijk. Elk van de inzttenden krijgt z’n individuele zetel, in Valcona-leder en met een hele hoop instellingsmogelijkheden. Helemaal achteraan ben je pas echt de baas. Dan heb je ook controle over het volledige infotainmentsysteem. En er is een koelbox. Kwestie van onderweg je lippen niet aan halflauwe bubbels te moeten zetten.

2,4 ton aan de haak

Of deze uitgerokken A8 ook een beetje vooruit komt, is niet helemaal zeker. 310pk en 440Nm, genepen uit een drieliter V6 met turbo, is niet riant voor de 2,4 ton grote kolos. De boel gestopt krijgen, is ook geen evidentie, maar daarom zitten er dan ook de remmen van de Audi S8 op. Die hebben bijgeslepen tanden.