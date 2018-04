Nu al terugroepactie Tesla Model X

Door: BV

Omdat er wat mis loopt met die ingewikkelde vleugeldeuren zeker? Maar neen, dat is het niet. Er is wat loos met de achterste zetels. Die op de derde zitrij. Bij een ongeval kunnen die inklappen. Dat zou hoogst onaangenaam zijn voor de mensen die erop zitten. En daarom moet elke geleverde Model X naar de dealer voor een aanpassing. Die klaart de klus op 2 uur tijd. Gelukkig zijn er nog maar 2.700 exemplaren van het model uitgeleverd aan klanten. En in Europa moet de eerste gevleugelde crossover nog altijd landen.

Intussen pikt Tesla almaar meer traditionele automerk-gewoonten op. Merken hebben de gewoonte te doen alsof ze alles zelf maken als het goed gaat, maar wijzen met het vingertje naar een leverancier als het fout gaat. Het bedrijf van Musk zegt erbij dat zowel de zetels als het vouwmechanisme worden geleverd door een extern bedrijf.