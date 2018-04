Reserveer vandaag je Ford GT of je bent te laat

Door: BV

Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat Ford z’n nieuwe GT voorstelde. Die gaat op het circuit Le Mans in de GT-klasse z’n stunt van 1966 tot 1969 nog eens herhalen. Toen reed de originele GT40 de ongenaakbaar geachte Ferrari’s van z’n tijd van het ereschavot. En dat omdat Ford op z’n tenen getrapt was nadat Enzo Ferrari in een typisch Italiaans plot (dat in één van films die inmiddels in de maak zijn gegarandeerd aan bod komt) de Amerikanen in het ootje nam. Hij heeft het geweten.

De supersportwagen kan je ook nu bestellen, maar Ford zal slechts het spreekwoordelijke handvol aantal exemplaren voor particulieren voorzien. Je kan ze vanaf vandaag reserveren en als je tot morgen wacht ben je eigenlijk bij voorbaat kansloos. En je bent maar best bereid je broek af te steken als je er één wil. Ford wil een compleet profiel van klanten. Want alleen de centen hebben, dat is in geen geval genoeg. Je zorgt er best meteen voor dat je een populaire Instagram-account hebt en meer van dat moois. Enkele van de eisen en de geschatte verkoopprijs ontdek je hier.

De configurator voor het model is ook meteen live. En daar je fantasie op botvieren kost niets. Wij configureerden alvast deze Ford GT in Auto55-tinten.