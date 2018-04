Infiniti QX Sport Inspiration

Door: BV

Infiniti heeft z’n beste verkoopjaar ooit achter de rug. Dat was niet zo moeilijk, want het merk komt van ver. In Europa is het de Mercedes A-Klasse-kloon Q30 die het merk op de kaart moet zetten. En je moet natuurlijk op de tamtam slaan als je onder de aandacht wil blijven.

Voorbode nieuwe QX70

Eén van die tromroffels wordt een nieuwe concept die op 25 april debuteert op het Autosalon van Peking. Je mag ‘m zien als een voorbode voor een nieuwe QX70. Een auto van het formaat van de BMW X5. De teaser maakt ons slechts een beetje wijzer, maar dat is natuurlijk het punt ervan.