Volkswagen lost eerste details nieuwe SUV concept

Door: BV

Afgelopen jaar werden alleen al in Europa 1,3 miljoen SUV’s aan de man gebracht. Dat is met andere woorden de kip met de gouden eieren. Maar VW heeft voorlopig behoorlijk wat minder eitjes in de mand liggen dan automerken die echt wakker waren. In de middenklasse opereert alleen de Tiguan. Maar er komt verandering in. De Tiguan wordt een familie van 3 SUV’s (eentje boven en één onder het reeds gelanceerde model), daarnaast komt er een SUV voor het segment van de Golf én een compacte die naast de Polo geparkeerd zal worden.

Inhaalbeweging

De Duitsers maken zich dus op voor een flinke inhaalbeweging. En daarom is dit wellicht niet de laatste teaser voor een SUV concept de komende tijd. Dit gaat om een hybride model met een gecombineerd vermogen van 367pk en ruim 650Nm. Voldoende om 50km helemaal elektrisch te kunnen rijden (goed voor het officiële verbruikscijfer) én om in 6 tellen naar 100 te kunnen. De top? 223km/u.

Rest alleen nog de vraag welke van de SUV’s in de eerste paragraaf deze concept car voorafgaat. Op 25 april weten we meer, want dan gaat het doek er in Peking (op het Autosalon aldaar) af.