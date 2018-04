Meer premium: vernieuwde Volkswagen Amarok

Door: BV

De Amarok gaat onder het mes. En als hij van de operatietafel komt, zal hij scherper, moderner en meer premium lijken. Volkswagen laat al even zien hoe de pickup er na de ingreep uit zal zien.

De neus gaat een beetje meer lijken op die van de nieuwe VW Tiguan. Kijk maar naar de grille. We spotten meteen nieuwe kop- en staartlichten. Belangrijker zijn de aanpassingen binnenin. Daar wordt duidelijk aan de ergonomie gesleuteld, met een vernieuwd dashboard waarin het aanraakgevoelige scherm hoger is ingeplant. Het ziet er allemaal weer meer premium uit. Meer zoals in een gewone auto.

Over technische aanpassingen zegt VW nog niets.