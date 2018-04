Porsche maakt nieuwe banden voor oude Porsches

Door: BV

Een Porsche eindigt zelden in de vuilnisbak. het merk beweert dat zo’n 70% van alle auto’s die het ooit bouwde, nog rondrijdt. En het moet zich haasten met zo’n claims, want de kans dat we met z’n allen vinden dat een Cayenne of Macan nooit op de schroothoop mag belanden, is niet zo groot. Onnodig te zeggen dat het vooral de 911 is die maar blijft doorgaan. En de 356 natuurlijk.

Banden voor oldtimers

Die oude pareltjes in topconditie houden, is niet altijd even makkelijk. Porsche Classic wil daarbij helpen. Door banden aan te bieden voor oudjes, klassiekers en yougtimers die tussen 1959 en 2005 gebouwd zijn. Banden kunnen bezitters van oldtimers namelijk behoorlijk wat kopzorgen opleveren. In het totaal zal het bedrijf 32 verschillende sets aanbieden. Die zijn samen met Pirelli ontworpen. Het is Porsche, dus we kunnen garanderen dat de prijs niet mals zal zijn. Maar het zal wel minder kosten dan één set op maat te laten maken.