Elektrische mini Mahindra voor Europa

Door: ADD

Steeds weer hoor je dat elektrische auto's te duur zijn. Mahindra wil nu het tegendeel bewijzen op de Europese markt met een Indiase aanpak. In het Verenigd Koninkrijk verkoopt de constructeur voortaan een mini elektrische auto, de E20.

In feite best duur

3.18 meter lang en slechts 1,51 meter breed met daarin vier smalle zetels, geen koffer, een stuurwiel en een 31 kW-sterke elektromotor (42pk). De topsnelheid ligt op 101km/u. Een lithium-ion batterij met een capaciteit van 15:46 kWh is voldoende voor een theoretische actieradius van 140 kilometer. Dat alles zal de Britten zo'n € 16.400 kosten. Of dat is de prijs waarmee Mahindra klanten lokt. In feite kost de auto ongeveer € 22.100, alleen legt de staat 4.500 pond bij (ongeveer € 5.700) onder de vorm van een premie voor elektrische auto's. De eerste exemplaren zullen er in mei worden geleverd.

Bij ons?

Belgen die op zoek zijn naar een mini-elektrische stadsauto die iets meer kan een premium golfkarretje, hoeven de Mahindra voorlopig nog niet te overwegen. Het model zal in eerste instantie alleen met het stuur rechts aangeboden worden. Zo hoeft Mahindra de Indiase versie niet om te bouwen.