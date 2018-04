Nieuwe Koleos is grootste Renault SUV ooit

Door: BV

We hebben bij de Renault Kadjar eigenlijk nooit gedacht “als die nu maar wat groter zou zijn”. Maar de Fransen schijnen te denken dat voldoende mensen dat wel zullen vinden. Want z’n grote broer Koleos wordt vernieuwd (en heeft niets meer te zien met de Samsung-cloon van weleer) en groeit zowaar nog een maat. Hij meet nu 4,67m in de lengte en 1,84m in de breedte. Afmetingen die vergelijkbaar zijn met die van de Hyundai Santa Fé bijvoorbeeld.

Het ruimste interieur in z’n klasse

Dat belooft de Koleos. Achteraan is er liefst 28,9cm beenruimte, op een flinke wielbasis van 2,71m. Belangrijke waarden voor een model dat voorgesteld wordt op het Autosalon van Peking. De Chinezen zijn immers geobsedeerd door beenruimte. Aldaar vind men het zelfs nodig om de Mercedes E-Klasse te verlengen. Bagagecapaciteit is er voor 624l of 2.000l met de achterbank plat. Dan wordt de laadvloer overigens ook netjes vlak.

Stijl

Het is niet zo dat de Koleos gewoon een grotere versie is geworden van de Kadjar, al is die laatste natuurlijk wel herkenbaar. Maar er zit ook heel wat Talisman in het design. Logisch, want beide zijn tegelijk ontwikkeld. Ze staan ook op hetzelfde platform, waarvan ook Nissan gebruik maakt. Dat platform heeft vele kwaliteiten, maar het schitterde voorlopig nog niet op vlak van afstelling, wel het tegendeel. Hopelijk heeft Renault daar extra aandacht aan besteed.

Schaamlapje

Een vierwielaandrijving in een SUV is zelden meer dan een schaamlapje. Iets wat de hogere bodemvrijheid en het stootvast plastic aan de buitenzijde moet vergoeilijken, want het is niet zo dat het onderstel tot veel meer in staat is dan dat van een gewone auto. Hier vinden we de integraalaandrijving van de Nissan X-Trail terug. Normaal kiest de computer zelf wanneer de achterwielen ter hulp schieten, maar je kan het ook zelf kiezen door de draaischakelaar in 4WD Lock te zetten.

Alleen diesels

130 of 175pk, dat is wat je krijgt. En omdat Renault naar erg slechte gewoonte weer eens niet vermeld over welke blokken het exact gaat, speculeren we maar dat het weerom om 1.6l viercilinders gaat. De tweeliter wordt immers niet meer van stal gehaald. Die laatste is er met een X-Tronic automaat. Er zijn wel benzinemotoren, maar die komen tot nader order niet naar Europa. We verspillen er dus even geen tekst aan.

Nog een jaar geduld

Op 25 april beleeft de Koleos dan wel z’n première, maar hij is er nog lang niet. De productie start pas in 2017 en het duurt nog minstens een jaar eer je hem effectief bij de dealer vindt.