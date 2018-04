Deze reus is de nieuwe VW Touareg

Door: ADD

T-Prime, neen het is geen enorme steak en met film heeft het ook niets te maken. Achter de naam schuilt een studiemodel voor de derde generatie VW Touareg.

Op de markt komt die nieuwe grote SUV van VW pas in de lente van 2017, maar tot die tijd hebben de Duitsers het dus over de T-prime Concept GTE. Een conceptcar die op het Autosalon van Peking staat te blinken. Groter dan de Audi Q7 (en aanzienlijk volumineuzer dan de Touareg 2) met alle mogelijke snufjes binnenin en een plug-in benzine in plaats van diesel.

Hybride aandrijflijn

De 2.0 viercilinder ontwikkelt 250pk en 370Nm koppel. De achttrapsautomaat hoort er daar standaard bij en heeft een geïntegreerde 100 kilowatt sterke elektromotor (350 Nm). Samen zijn ze goed voor 381pk en een gecombineerd koppel van 700 Nm. Met een capaciteit van 14,1 kWh belooft de batterij een autonomie van 50 volledig elektrische kilometer. Volgens de normcyclus slikt de concept slechts 2,7 liter brandstof per 100 kilometer. Met lege batterijen stijgt zijn dorst tot acht liter. Toch versnelt en beweegt de grote SUV vlot: in 6,0 seconden vanuit stilstand naar 100, een top van 224km/u.

Geen knopjes meer

Neen, die zijn in de concept nagenoeg verdwenen. Een gebogen 12-inch scherm vervangt de toerenteller, een 15-inch touch screen neemt de meeste andere functies over. Aanraakgevoelige zones op het stuurwiel vervangen de gebruikelijke knopjes en hendels aldaar. Daarbovenop reageert de T-Prime op handgebaren en spraakbesturing.