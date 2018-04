Door: BV

Hij staat op dit eigenste ogenblik te blinken in China. Daar debuteert hij op het Autosalon van Peking. De motoren zijn deze die we al kennen uit de vijfdeurs en break zoals die bij ons rondrijdt. De derde koetswerkvorm blijft echter in Azië. Zonder nieuwe (geheel digitale) i-cockpit, bovendien. De kont die met een balk in zwarte pianolak (blinkend plastic dus) verfraaid is, zal de Europese wegen niet sieren.