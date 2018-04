Rolls-Royce bagageset kost meer dan BMW 3-Reeks

Door: BV

Op maat gemaakte bagage, daar valt wat voor te zeggen. Het stelt je in staat om de beschikbare ruimte in je auto zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Ook bij Rolls-Royce. Ook al kost deze voor de Wraith ontwikkelde bagageset meer dan een BMW 3-Reeks of - als het specifiek om stouwcapaciteit gaat - een bestelwagen waar je nog véél meer prullen in kan wegsteken.

Het geheel is wel erg fijn afgewerkt. Het zou er nog aan mankeren, voor € 28.984. Er zijn Rolls-Royce embleempjes en in de constructie is gebruik gemaakt van carbon. De trolley heeft overigens ook wielen waarin het logo altijd perfect horizontaal blijft staan, net als in de velgen van de auto’s van het merk.