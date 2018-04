Ook gouden BAC Mono in Gumball 3000

Door: BV

Ja, de BAC Mono zit wel ìn de Gumball 3000 die op 1 mei van start gaat, maar hij doet er niet aan mee. BAC voelde zich geroepen om (heel) wat marketingcenten bij de organisatie te droppen en in ruil daarvoor mag er ééntje opdraven bij de start en op twee tussenstops. En tenslotte wordt er ook eentje geveild tijdens een liefdadigheidsdiner. Tenminste, voor even, want je krijgt voor je centen alleen maar een circuit-evenement.

