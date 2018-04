Porsche komt met 960 boven 911

Door: BV

Al jaren gaan er geruchten dat Porsche de handschoen die Ferrari met de 488 GTB en McLaren met de 650S geworpen heeft, zal opnemen. Tussen de actuele 911 Turbo (S) en 918 Spyder zit immers een grote leegte. Een leegte waarin almaar meer auto’s worden verkocht. En waar dik winst wordt gemaakt. En iemand anders met centen laten lopen, daar zijn ze bij Porsche niet zo goed in. Hoog tijd om een deel van de taart te claimen, getuige het feit dat Porsche nu typebenaming 960 heeft geregistreerd.

Met middenmotor

Sneller en krachtiger dan de 911 Turbo S, die het nu al tot 580pk schopt, maar tegen de tijd dat deze nieuweling op de markt komt wellicht het cijfers 600 in de technische fiche heeft staan. En de prijs… dat moet iets van een € 300.000 worden. De motor, die zou centraal achter de passagiers komen te liggen. De reden is nogal logisch: een centrale krachtbron is optimaal. Je kan dan in principe nog kiezen of je ze voor de inzittenden (achter de vooras) of achter de inzittenden legt (voor de achteras), maar omdat Porsche nogal slechte ervaringen heeft met het eerste (herinner je bijvoorbeeld deze Porsche 928), ligt de architectuur bij voorbaat vast.

Hoeveel cilinders?

Daarover wordt nog duchtig gespeculeerd. Een zescilinder boxer? Een V8? Een lay-out met elektromotor? Als er al iemand is die het weet dan houdt die in elk geval de lippen stijf. Tegen 2019 moet dit zaad vrucht dragen en tegen die tijd weten we vanzelfsprekend meer.