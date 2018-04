Drieliter V6 diesel voor vernieuwde Amarok

Door: BV

Deze zomer laat Volkswagen de vernieuwde Amarok los op de Europese markt. De grootste komma’s en punten van die facelift deden we hier al uit de doeken, maar toen moesten we het nog stellen met tekeningen. En er is nog meer nieuws. Want er komt ook een drieliter V6 diesel in. En die zal op zijn beurt in drie smaken te krijgen zijn, al is nog niet duidelijk of we die ook allemaal bij ons zullen kunnen proeven.

De zespitter, die vanaf september leverbaar wordt, komt er met 163, 204 en 224pk. De instappers (over alle motoren heen) zullen achterwielaandrijving hebben, terwijl integraalaandrijving er natuurlijk wel is voor wie zwaardere motoren wil of z’n Amarok voor het zware werk wil inzetten. Dat kan de Amarok overigens ook beter dan voorheen. De maximale sleepcapaciteit gaat erop vooruit: van 3,2 naar 3,5 ton. En omdat deze pickup z’n ESP-eenheid gewoon uit het rek van de Volkswagen-groep haalt, kan die ook een slingerende aanhanger detecteren en weer in het gareel krijgen.