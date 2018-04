BMW’s nieuwe topdiesel heeft 6 cilinders en 4 turbo’s

Door: BV

De tijd van de V8 diesel is ook bij BMW voorbij. Uitstoot en efficiëntie, weet u wel. Maar het is niet omdat je cilinders offert, dat er ook vermogen en trekkracht op het blok belandt. Je kan dat probleemloos compenseren met turbo’s. BMW gebruikte er al drie in de M-dieselmodellen en nu heeft het bovenop een drieliter zescilinder zelfs vier van die slakkenhuizen gevezen. Twee met een lage werkingsdruk, twee met een hoge.

Vermogen en trekkracht

Het resultaat is een centrale die tussen 4.000 en 4.400t/min een maximumvermogen van 394pk opwekt. De maximale trekkracht bedraagt 760Nm van 2.000 tot 3.000 krukasrotaties. Dat is echter niet al wat BMW eruit zou kunnen halen, maar de eenheid wordt in eerste instantie aan de reeds gekende achttrapsautomaat gekoppeld en als je daarvan wil dat de tandwielen op z’n plaats blijven zitten, dan is dit al wat eruit te halen valt.

Waarin komt die nieuwe diesel?

De BMW 750d met xDrive krijgt ‘m als eerste. Daarin stuwt hij de niet bescheiden slee in minder dan 5 tellen naar 100km/u en laat zich bij 250km/u indammen door een begrenzer. Hij zal later ook in de X5, X6 en de volgende generatie 5-Reeks terug te vinden zijn.