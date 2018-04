Een miljoen en de legendarische Peugeot 205 van Ari Vatanen staat op je oprit

Door: BV

Deze rallywagen won in 1985 de legendarische Rally van Monte Carlo. In de Group B, waar de vuurspuwende monsters zo snel waren dat ze uiteindelijk verboden moesten worden. De enige echte Ari Vatanen stuurde deze Evolution 1 naar de ereplaats.

Viercilinder

Onder de kap zit een 1.8l viercilindertje. Met 345pk dankzij een knoert van een turbo. Hij is nog helemaal origineel, met inbegrip van de Peugeot Talbot Sport stickers en het originele rubber.

Tijdens een RM-veiling zoekt de 205 een nieuwe eigenaar. Hij landt zo goed als zeker in een goed nest, want je moet er naar schatting € 1 miljoen voor over hebben. Maar dan heb je wel een legendarische machine.