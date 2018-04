VW Golf GTI Clubsport S grijpt ringrecord

Door: BV

En dan hebben we het natuurlijk over het Nürburgring-Nordschleife-record. Voor een voorwielaandrijver uiteraard. De Golf GTI Clubsport S ging immers rond in 7:49,21. En dat betekent dat de Honda Civic Type-R al na een jaar op de knieën moet en de titel moet afgeven. De Duitsers vergeten in de jubelstemming die daarbij hoort even wat nuance aan te brengen, dus we doen dat in hun plaats. De Nordschleife is inmiddels immers onder handen genomen met het oog op een betere veiligheid. Wat het effect daarvan is op de tijden, weten we nog niet. Het is derhalve ook niet uitgesloten dat de legendarische omloop er nu sneller bijligt dan voorheen.

VW Golf GTI Clubsport S

Van de Clubsport S kunnen we je in elk geval wel zeggen dat het de sterkere variant is van de 265pk rijke Golf GTI Clubsport. Goed voor 310pk en 380Nm en steevast gekoppeld aan een handbediende zesbak. En dankzij een quick and dirty-dieet schudde hij ook enkele tientallen kilo’s af. Om op 1.280kg af te tikken moest hij een grote accu, achterbank en isolatie opgeven, maar je krijgt dan weer wel 19-duimers, een rolkooi en Xenons om de weg voor je af te speuren.

De Clubsport S is in de praktijk sneller dan de Golf R (wat die toch een beetje overbodig maakt), maar of hij ook sneller sprint, weten we niet. Daar heeft VW nog niets over prijsgegeven.