Deze 10 elektrische auto's rijden het verst

De achillespees van elektrische auto’s is hun actieradius. Veel potentiële kopers haken of omdat ze vrezen dat een e-auto niet inzetbaar is voor dagelijks gebruik. Elke dag heen en weer naar het werk zou moeten lukken, maar kan hij ook een spontane uitstap in weekend aan zonder dat je een tussenstop voor het opladen moet inplannen? Een overzicht van de nieuwste elektrische auto’s die volgens het boekje het verst geraken: