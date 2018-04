Wat heeft een nieuwe BMW 3-Reeks nog van het origineel?

Door: ADD

Als je huidige automodellen tegenover hun voorouders plaatst, kan je met de juiste kennis terzake soms nog enige familiegelijkenis herkennen. Maar vaak hebben oud en nieuw niet veel meer gemeen dan het merklogo en het koetswerktype.

Design is evolutie

Maar als je elke generatie mooi op de volgende laat volgen, merk je wel degelijk dat design evolutie is. Verbind bijvoorbeeld alle generaties van de BMW 3-Reeks en de huidige F30 lijkt toch niet mijlenver van zijn oergrootvader, de E21 te staan. En exact dat maakt Donut Media mooi duidelijk. In het filmpje „The Evolution of the BMW 3 Series” laten ze de 3-Reeks over alle generaties heen geleidelijk overvloeien. Een morph heet dat dan.

Evolutie is verandering

Dit is niet hun eerste dergelijke video. In februari deed Donut Media dezelfde oefening al eens voor de Porsche 911. En laat Porsche nu net een van die constructeurs zijn die wat design betreft erg veel waarde hecht aan evolutie. Het mooie is dan ook dat het effect hier net andersom werkt. Je ziet duidelijk dat er op die halve eeuw net wel veel veranderd is.