Porsche toont nieuwe V8 Biturbo

Door: BV

Binnen de Volkswagen-groep wordt het ontwikkelingswerk verdeeld. Dat spreekt voor zich. En er wordt tussen de verschillende afdelingen behoorlijk met de ellebogen gewerkt om sommige projecten binnen te halen. En zo komt het dat Porsche de verantwoordelijkheid kreeg over de nieuwe V8, hoewel het misschien wel Audi is dat er het meeste van verzet.

Over Audi gesproken - het blok is verwant aan de nieuwe 3-liter V6 die debuteert in de Audi S4 maar is (onder meer) ook op weg naar de Panamera.

Vermogen en trekkracht

De nieuwe centrale is al voorgesteld op een symposium, maar er zijn niet zo veel concrete details. De cilinderinhoud - toch niet onbelangrijk - is bijvoorbeeld niet officieel bevestigd. Autobouwers hebben er het daar hoe langer hoe minder vaak over en dat heeft wellicht alles met downsizing te maken. Wat we wél op het bord kregen, is het exacte vermogen: 550pk. En dat is er bij 5.750t/min, terwijl de toerentalbegrenzer tussenkomt bij 6.800t/min. De trekkracht is ook geweten: dat wordt 770Nm bij 1960 tot 4500t/min.

Achtcilinder = viercilinder

De nieuwe motor verbruikt flink wat minder dan de huidige achtcilinders van de groep. Dat heeft ongetwijfeld met downsizing te maken, maar ook met interne verbeteringen, start/stop én cilinderuitschakeling. Daardoor draait de auto soms als een viercilinder. Bij deellast. Handig tijdens de homologatiecyclus, maar het is één van de vele snufjes waar je in de praktijk niet zo veel aan hebt. Op papier zorgen alle maatregelen samen echter wel voor een verbruikswinst van zo maar even 30%.