De Italiaanse politie heeft de Giulia al

Door: BV

De productie van de Giulia is eindelijk gestart. Driewerf hoera. En in elk geval zijn enkele van de eerste exemplaren verscheept naar de Italiaanse rijkswacht, de Carabinieri. Het gaat om Quadrifoglio Verde versies die een 2,9l grote V6 (die nogal wat gemeen heeft met de centrale van de Ferrari 488 GTB) onder de kap heeft.

De kans dat een gewone sterveling aan de kant wordt gezet door deze 505pk sterke Italiaan die z’n honderdsprintje afwerkt in 3,9 seconden is niet zo groot. De Carabinieri zet de auto’s alleen in voor speciale opdrachten. Tot de specifieke uitrusting horen een koelbox, een defibrillator, vooruitrusting voor radio-apparatuur en een paar LED-zaklampen. Serieus wapentuig dus.