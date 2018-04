Citroën C4 Picasso en Grand Picasso opgefrist

Door: BV

De Citroën C4 Picasso’s dateren beide (en dan hebben we over de C4 Picasso met vijf zitplaatsen en de C4 Grand Picasso met ruimte voor zeven inzittenden) uit 2013. Dat betekent dat de Fransen nog wel een jaar of twee hadden kunnen wachten met een facelift, maar kijk, hij is er nu al. Maar hij is dan wel eerder bescheiden. Niets wordt grondig aangepakt.

Traditionele facelift

Wat wordt aangepast, klinkt allemaal erg bekend in de oren. Jij kan de lijst wellicht net zo goed uit het hoofd aframmelen als wij. Velgen, bumpers, grille en lichten aan de buitenzijde. En bekledingen en sierlijsten aan de binnenkant. En het klopt allemaal. Het enige wat echt het vermelden waard is, is dat je de Picasso nu kan krijgen met een contrasterende dakkleur en dat de chroomlijst op de flanken is aangepast. En aan de binnenkant is het infotainmentsysteem naar een vebeteringsinstituut gestuurd. Daar leerde het beter samenspelen met je smartphone, wat die ook mag zijn.

Nieuwe motor

Onder de kap is het grootste nieuws de introductie van een 1,2l driecilinder turbomotor. PureTech heet die. Hij komt er in 2 versies: met 110 of 130pk. In beide gevallen heeft die zes verzetten. De eerste moet je met de hand schakelen, de tweede kan het automatisch.