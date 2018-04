​Lijkwagen met ‘inhoud’ vermist

Door: ADD

Sinds zondag is er in München een Poolse lijkwagen met een dode vrouw aan boord verdwenen. Van diefstal zou echter geen sprake zijn. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder gewoon niet meer weet waar hij de corbillard samen met "de inhoud ervan" achtergelaten heeft. De man moest het lichaam van Italië naar Polen overbrengen. Zondag wilde hij in de buurt van het station in München een pauze nemen en parkeerde de auto, maar kon die achteraf niet terugvinden.

De bestuurder wendde zich overstuur tot de Poolse begrafenisondernemer die uiteindelijk de politie waarschuwde. Die vroeg de inwoners van München om hulp bij de zoektocht naar de zwarte lijkwagen met de witte gordijnen. De chauffeur zelf was echter volgens de politie minder behulpzaam. "Er zou alcohol in het spel kunnen zijn", aldus een woordvoerder. Maar van een criminele daad kan de man volgende de huidige stand van het onderzoek niet beschuldigd worden.