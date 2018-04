Mini extra speciaal als Seven

Door: BV

Het Mini-avontuur begon in 1959 niet met een Mini, maar met een Austin die gewoon Seven heette. Die typenaam stoft Mini nog eens af voor een specifieke uitvoering van de drie- en vijfdeurs. Het is niets buitengewoons, maar het oogt wel allemaal erg stijlvol en retro.

Kiezen kan je uit vier tinten en er zijn contrasterende spiegelkappen. Eveneens specifiek: sierlijsten op de dorpels, de zetelbekleding, het lichtmetaal aan de buitenkant en één of andere sticker die ook niet ingewijden duidelijk moet maken dat het om een Seven gaat.