Auto55-lezer betrapt nieuwe Renault Grand Scénic

Door: BV

Bij Renault worden de armen de jongste tijd flink uit de mouwen gestoken. Nog even en het bedrijf heeft het jongste productgamma op de markt. We kregen in recordtempo een nieuwe Espace, Kadjar, de Talisman en de Mégane achter de kiezen. En er wordt nog verder aan de weg getimmerd. In de coulissen staan al een nieuwe Scénic en Koleos zich op te warmen. En of het dan gedaan is? Neen, er staat immers ook nog een Grand Scénic op het programma. Die hebben we nog niet te zien gekregen, maar hij is zo goed als klaar.

Voorstelling nog dit jaar

Lezer Aeneas Verhé wist hem al op de gevoelige chip vast te leggen. Nog in z’n camouflagepyjama, maar de bolle flanken verraden de herkomst van deze behoorlijk uit de kluiten gewassen monovolume. Die zal een grotere wielbasis krijgen dan z’n variant met 5 plaatsen. Kwestie van er een extra achterbank in kwijt te kunnen. Hoe alles onderhuids wordt, weten we eigenlijk wél. De platformstrategie van Renault is behoorlijk doorzichtig. Werkelijk alles wat hierboven staat rust op éénzelfde structuur met een McPherson voorophanging, een simpele as achteraan en wordt aangedreven door motoren die niet groter zijn dan 1,6l, diesels incluis. De première van de nieuwe Renault Grand Scénic staat nog dit jaar op het programma.