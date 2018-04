Top Gear van Amazon heet The Grand Tour

Door: BV

Het zal er veel mee te maken hebben dat Top Gear doorgaans wordt afgekort als TG, dat de nieuwe show van Hammond, May en Clarkson The Grand Tour gaat heten. Dat mag je nu immers al afkorten als GT. Het wordt dus niet Gear Knobs, zoals eerder gesuggereerd. Die geraakt omwille van het woord ‘gear’ niet voorbij de juridische afdeling, zo blijkt nu.

De drie presentatoren van wat het meest populaire non fictie programma ter wereld was, verklaren de naam door een tip van de sluier over het concept te lichten. Ze zullen hun door de Amerikaanse betaalzender Amazon geproducete show immers presenteren vanuit een tent. Die opnames zullen voor elke aflevering in een ander land gebeuren. En zo wordt het echt een ‘grand tour’.