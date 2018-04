De kans dat jouw auto een levensgevaarlijke Takata-airbag heeft, is groter dan je denkt

Door: BV

Er gaat bijna geen week voorbij of er is wel een update in het immer uitdijende Takata-airbag schandaal. Wie het toch gemist zou hebben: door een productiefout (die we hier al eens gedetailleerd bespraken) kunnen er bij het ontplooien van de airbag metalen onderdelen vrijkomen die zich door het kussen boren en levensgevaarlijke verwondingen kunnen veroorzaken. Als je pech hebt, is het effect vergelijkbaar met een granaat die afgaat in je stuur. Het defect veroorzaakte al zeker 13 doden, terwijl nog tientallen andere overlijdens onderzocht worden.

Het aantal getroffen voertuigen is inmiddels de 50 miljoen ver voorbij. In de VS alleen zijn al 34 miljoen wagens betrokken, waar de NHTSA een compleet overzicht geeft. In Europa is vergelijkbare informatie moeilijker te vinden. Hieronder staat alvast een niet exhaustieve (!) lijst van merken en modellen die in Europa gecommercialiseerd zijn en met de bewuste probleemairbags zijn uitgerust. In geval van twijfel raden we aan de importeur te contacteren.

Audi

A3 2006-2013

A4 Cabriolet 2006-2009

Q5 2009-2012 + 2015

Audi A5 Cabriolet 2010-2011

BMW

3-Serie vierdeurs 2000-2011

3-Serie break 2000-2012

3-Serie coupé en cabriolet 2002-2013

M3 2001-2013

5-Serie en M5 2002-2003

X5 2003-2004, 2007-2013

X3 2007-2010

1-Reeks Coupé en Cabrio 2008–2013

M3 2008–2011

X6 2008–2014

X1 2013–2015

Cadillac

XTS 2015

Dodge

Ram 2003–2008

Charger 2005–2010

Challenger 2008–2010

Ford

Ranger 2004–2006

GT 2005–2006

Mustang 2005–2014

Honda

Accord 2001–2007

Civic 2001–2005

CR-V 2002–2011, 2016

Civic Hybrid 2003–2005

Jazz 2009–2014

Insight 2010–2014

CR-Z 2011–2015

Lexus

SC430 2002-2010

Mazda

Mazda 6 2003-2008

RX-8 2004–2008

Mercedes

C-Klasse 2005–2011

SLK 2007–2008

Sprinter 2007–2014

GL 2009–2012

M-Klasse 2009–2011

R-Klasse 2009–2012

E-Klasse 2010–2011

GLK 2010–2012

SLS AMG 2011–2014

Mitsubishi

Lancer 2004-2006

Nissan

Pathfinder 2002-2004

Opel

Astra 2008-2009

Saab

9-3 2003–2011

9-5 2010–2011

Subaru

Legacy en Outback 2003-2005

Impreza 2004-2005

Toyota

Corolla 2003-2008

RAV4 2004-2005

Volkswagen