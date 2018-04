Nieuwe VW Kever uit 1974 te koop

Door: BV

Deze hemels blauwe Volkswagen Kever uit 1974 is niet gerestaureerd. Hij heeft evenmin buiten gestaan, maar kreeg wel netjes elk jaar een oliewissel en om het decennium of zo ook andere vloeistoffen. Hij ruikt wellicht zelfs nog naar nieuw. Van slijtage is helemaal geen sprake. Toen hij nieuw was kreeg de populairste oldtimer van allemaal ook meteen een antiroestbehandeling. Een wijze voorzorgsmaatregel, als je hem tenminste zou gebruiken. Er staan niet meer dan 89 kilometers op de teller.

De Volkswagen Kever 1303 staat in Italië, maar niet voor lang meer. Hij gaat in Denemarken onder de hamer bij Silverstone Auctions. Waar hij daarna naartoe gaat, is nog koffiedik kijken. Misschien wel naar België? Over de prijs kan je alleen maar speculeren. Maar duurder dan deze 'Herbie' wordt hij wellicht niet.