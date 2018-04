Volvo XC40 geeft teken van leven

Door: BV

De crossover (of SUV) is er om te blijven. Of je dat nu graag hebt of niet. Volvo heeft er overigens al heel wat aan te danken. De XC60 en XC90 van de eerste generatie waren een groot succes. De Zweden hebben de smaak te pakken en daarom kan je er donder op zeggen dat de XC40 alleen nog maar belangrijker wordt. De voorbode voor de nieuwe 40-Reeks draagt dan ook zo'n verhoogd koetswerk. De Zweden willen tegen 2020 elk jaar 800.000 auto’s bouwen en dan is zo’n populaire rakker natuurlijk onontbeerlijk. In 2017 staat hij bij de dealer.

Het Zweedse merk heeft zichzelf de laatste jaren het tekenen van fraaie concept cars meester gemaakt. Deze Concept 40 valt niet uit de toon.

Op technisch vlak is de studie zo mogelijk nog belangrijker. Het is immers de eerste Volvo op een compleet nieuw, modulair platform. Dat moet lichter, stijver en veelzijdiger zijn en de ganse nieuwe 40-generatie kunnen dragen. Die zal voor alle duidelijkheid ook nog een normale hatchback of break omvatten. Eveneens in het toekomstige aanbod: elektrische aandrijflijnen, hybrides en ja… wie de foto’s van het onderstel en de motoren goed bestudeert, die ziet ook de bijna onvermijdelijke driecilinder.