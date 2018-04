Ford GT: een kilo per wiel besparen is enorm

Door: BV

Je hebt, naast het benodigde budget, heel wat geluk als je een Ford GT op je naam mag schrijven. Voor de nieuwe supercar had het bedrijf meer dan 6.500 klanten die er absoluut één wilden. Minder dan 10% zal hem ook effectief krijgen.

Bij zo’n gelimiteerde oplage kan je maar beter bereid zijn in je buidel te tasten. Diep. Want je kan er donder op zeggen dat als je zo’n GT zonder extra’s wil bestellen, dat Ford ‘m wel laat aan iemand die alle opties aanstipt. Daar valt meer te verdienen. Dat je met zo’n houding weggeraakt, leerde Ford wellicht van Ferrari, dat voor schaamteloze afpersing niet terugdeinst.

Carbon wielen

Je kan dus maar beter in de wolken zijn met deze carbon wielen die Ford als alternatief voor de standaard 10-spakige exemplaren in gesmeed aluminium aanbiedt. Het ziet er niet alleen erg smakelijk uit (Ford voorziet verschillende afwerkingen zodat je je eigen smaak kan laten doorschijnen), maar het zorgt er ook voor dat de GT beter rijdt. Minder niet-afgeveerd gewicht = meer stabiliteit. De fabrikant rekende ook uit dat een gewichtsbesparing van amper 1kg per wiel ervoor zorgt dat de inertie van het wiel met een kwart afneemt. De prijs is niet bekend, maar goedkoop is het in geen geval.

Ter herinnering: de Ford GT wordt aangedreven door een 3,5l V6 turbomotor met meer dan 600pk. Meer details vind je hier.