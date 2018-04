Hallucinant: hoe Mitsubishi uitstootcijfers vervalste

Door: BV

We bedriegen de boel al 25 jaar. Dat was de CEO van Mitsubishi, Tesuro Aikawa verplicht toe te geven. Maar dat bedriegen kan natuurlijk van alles zijn. Je kan de cijfers vervalsen door één en ander wat rooskleurig in te schatten. Maar dat is niet hoe het bij Mitsubishi gebeurde. Dingen roos inschatten is voor beginnende oplichters. Bij Mitsubishi zijn ze volleerd. Aikawa en zijn nummer twee, Ryugo Nakao, stapten op na het bekendmaken van details over de praktijken. Ze waren nog maar in dienst sinds juni 2014 en lagen daarmee met zekerheid niet aan de oorsprong van de praktijk, maar hun positie was niettemin onhoudbaar geworden.

Gebaseerd op fictieve informatie

Het bedrijf berekende de verbruikscijfers in veel gevallen gewoonweg op basis van cijfers voor de rolweerstand en interne frictie die ‘naar believen werden aangepast’.

De Japanse overheid vraagt uitgebreide testrapporten van z’n autoconstructeurs. Mitsubishi zag zich verplicht toe te geven dat de resultaten die daar in stonden op grote schaal waren vervalst. Het bedrijf koos een datum die niet overeenstemde met de echte testdata en koos het weerpatroon, de atmosferische druk en luchttemperatuur zo dat het hen uitkwam. Zo werden de resultaten van nagenoeg elk model bijgekleurd.

En het wordt nog erger. Uit het onderzoek is ook al gebleken dat voor de Mitsubishi Pajero en de Mitsubishi Outlander Sport cijfers voor rol- en luchtweerstand werden gebruikt die gewoon van een ander model kwamen.